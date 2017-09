La vérité sur la relation entre Maria Sharapova et Serena Williams

La relation entre la Russe Maria Sharapova et l'Américaine Serena Williams a toujours été houleuse. Sharapova n’a réussi qu’à vaincre sa rivale de toujours qu’à deux reprises en 21 affrontements au cours de sa carrière. Cette domination de Williams n'a été analysée, plus souvent qu'autrement, qu’en termes sportifs, mais, selon Sharapova, elle ne s’arrête pas que là.

En effet, dans une autobiographie intitulée «Unstoppable: My Life So Far», qui est mis en vente dès mardi, Sharapova, contrairement aux autres biographies du genre, discute en longueur d’une rivalité qui s’étend sur près de deux décennies et dont le dernier chapitre n’a, peut-être, toujours pas été écrit, selon le New York Times, qui avait obtenu une copie du livre.

La rivalité entre les deux joueuses a pris naissance alors que Sharapova avait 12 ans, elle qui en a maintenant 30. Les sœurs Williams, Serena et Venus, tenaient alors un entraînement ouvert à tous en Floride, à l’académie où s’entraînait Sharapova. Cette dernière ne voulait pas y aller; elle ne voulait pas donner la satisfaction aux sœurs de la voir dans les estrades. Elle ne voulait pas «se mettre dans une position de les vénérer». Toutefois, la grande Russe a tout de même trouvé un moyen de regarder l’entraînement clandestinement dans un endroit à l’abri des regards, clandestinement, «seule et dans le noir».

Le ton était donné.

Le premier affrontement entre les deux joueuses a eu lieu à Miami en 2004 alors que Williams avait vaincu Sharapova, qui avait alors 16 ans, 6-4 et 6-3.

Puis, ce fut à Wimbledon, toujours en 2004, en finale. À la stupéfaction de tous, Sharapova, maintenant âgée de 17 ans, est parvenue à vaincre Williams d’une manière convaincante, 6-1 et 6-4, devenant l’une des plus jeunes joueuses de l’histoire à s’adjuger un titre majeur (Martina Hingis, Monicas Seles et Tracy Austin ont réussi l’exploit à 16 ans).

Et c’est ce qui s’en suit, du moins aux dires de Sharapova, qui a dicté le ton de la relation à venir entre les deux joueuses.

Après sa victoire à Wimbledon, Sharapova, alors dans les vestiaires, a entendu Williams pleurer à chaudes larmes en raison de sa défaite. «Des sanglots gutturaux, ceux qui vous laissent presque sans air, ceux qui vous font peur, a écrit Sharapova. [...] Pour moi, la vraie réponse (à sa domination) se trouve là, dans ce vestiaire où je me changeais et où elle hurlait. Je pense que Serena m’a détesté pour être cette enfant maigrichonne qui l’a battue, contre toutes attentes, à Wimbledon.»

Williams intimidante

Puis, Sharapova a remporté le duel suivant entre les deux femmes, toujours en 2004, en Californie lors du Championnat de fin de saison; une victoire difficile en trois manches. Puis, plus rien; 18 défaites consécutives et seulement trois manches gagnées.

Williams semblait, et semble toujours, avoir une emprise sur la Russe.

«Plus que toutes les autres joueuses, si cela se peut. Tout est là – sa présence, sa confiance, sa personnalité. Elle semblait tellement plus vieille que moi à Miami. C’était tout juste avant que j’aille 17 ans. Elle était une femme, expérimentée, la meilleure joueuse du monde. Et encore aujourd’hui, c’est comme ça. Elle me fait encore sentir comme une petite fille.»

Aucune des deux joueuses n’a pris sa retraite de la compétition. Sharapova, maintenant âgée de 30 ans, revient d’une suspension pour dopage qui l’avait contraint à l’inactivité pour 15 mois. De son côté, Williams, qui aura bientôt 36 ans, a pris une pause après les Internationaux d’Australie, en début de saison, pour donner naissance, tout récemment, à une petite fille.

À savoir si les deux pourraient devenir des amies après leur carrière, Sharapova reste évasive.

«Serena et moi devrions être des amies : nous aimons la même chose, nous avons la même passion, écrit-elle. [...] Mais nous ne sommes pas amies – pas du tout.

«Je pense que, d’une certaine manière, nous nous sommes aidées à repousser nos limites. Peut-être que c’est mieux que d’être amies. [...] Peut-être que c’est seulement lorsque tu as cet intense antagonisme que tu peux trouver la force de l’achever. Mais qui sait? Un jour, lorsque tout ceci sera derrière nous, peut-être que nous deviendrons des amies. Ou pas. On ne peut l’affirmer.»