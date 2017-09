Kim Clavel, experte en douleur

Kim Clavel est la toute nouvelle recrue chez Eye of the Tiger Management.

Classée 5e au monde dans la catégorie des poids mouches chez les amateurs, l'athlète originaire de Joliette fera ses débuts chez les professionnels le 27 octobre prochain.

Au-delà de son crochet de gauche, ce qui est le plus surprenant, c'est son métier.

«Je suis infirmière en maternité, a-t-elle confié à TVA Sports à sa sortie de l'entraînement, mardi. Je prends soin des nouveau-nés en post-partum et des mères.

«Dans la vie, j'aime prendre soin des gens, alors que dans le ring, je fais tout pour leur donner de la douleur. C'est comme si j'avais une double personnalité», a-t-elle ajouté en riant.

Voilà qui fait d'elle une experte de la douleur!

«Au gym, on va perfectionner les coups de poing pour qu'ils soient les plus précis possibles, aux endroits les plus douloureux possibles.»

Et une fois le soir venu, c'est avec le même souci du détail qu'elle entame son quart de travail à l'hôpital.

«En gros, mon travail est de soulager la douleur de mes patients en leur donnant de la médication, des couvertures chaudes, de la glace», a-t-elle conclu avec compassion.

Mais n'allez pas lui demander ce qu'elle préfère entre apaiser la douleur et imposer la douleur.

«Les deux sont au même niveau!»

Voilà donc une bonne nouvelle pour ses patients et une bien mauvaise pour sa future adversaire, dont l'identité sera connue prochainement.

