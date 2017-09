Freddie Freeman s’amuse face aux Nationals

En cognant un circuit de trois points, Freddie Freeman a mené les Braves d’Atlanta vers une victoire de 8-0 aux dépens des Nationals, mardi soir, à Washington.

Freeman a étiré les bras en troisième manche, pour une 26e fois cette saison. En plus de ses trois points produits, le joueur de premier but des Braves a marqué deux points et frappé trois coups sûrs en cinq présences au bâton.

Ozzie Albies a également claqué la longue balle pour les visiteurs, en septième manche.

Julio Teheran (11-11) a été solide au monticule, n’accordant que sept coups sûrs et deux buts sur balles en sept manches de travail. Le partant des Braves a aussi retiré cinq frappeurs sur des prises.

La défaite est allée au dossier de Gio Gonzalez (14-7), qui a donné cinq points, sept coups sûrs et un but sur balles en cinq manches.