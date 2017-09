Connor McDavid, comme vous ne l'avez jamais vu!

Reconnu pour être d’un naturel timide, Connor McDavid nous a fait découvrir un tout autre côté de sa personnalité dans une récente publicité pour EA Sports.

La supervedette des Oilers met à profit ses talents de comédien en incarnant différents personnages pour défendre la légitimité du choix de la couverture du jeu NHL 18 (qui le met en vedette).

Du bonbon! C’est à voir dans la vidéo ci-dessus!

Rappelons que lors des dernières séries éliminatoires, McDavid avait également diverti les internautes, mais cette fois, malgré lui. Une photo de lui le montrant au comble de l’inconfort avec deux partisans le tenant par les bras avait fait fureur sur les réseaux sociaux.

My best friend's parents, Jimmy & Rosalina, met @cmcdavid97 at @FlyEIA today. Possibly the best/most awkward photo of all time? #NHL #oilers pic.twitter.com/yeDUPydWDd