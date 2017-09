Blessé gravement, Zacary Alexis prend sa retraite universitaire

Blessé gravement à la jambe droite lors du deuxième match de la saison des Carabins de l’Université de Montréal contre le Rouge et Or de l’Université Laval, Zacary Alexis a annoncé sa retraite du football universitaire, mardi.

«Je vais bien, ça fait partie du jeu, a philosophé Alexis dans son annonce publiée sur Facebook. Je ne suis pas fâché ni déçu. Je dois juste relever et sourire grâce à ce qui me reste. Si ça ne me tue pas, ça ne m’arrête pas.

«Pour ce qui est de ma jambe, je me suis soumis à des tests aux rayons X et aucun os n’est brisé. a-t-il ajouté, remerciant au passage ses coéquipiers des Carabins, le personnel et son entraîneur-chef, Danny Maciocia. Je vous informerai davantage quand j’aurai les résultats de mes tests d’imagerie par résonance magnétique.»

Alexis a quitté la rencontre contre le Rouge samedi à Montréal après avoir subi une horrible blessure au genou au quatrième quart. À voir dans la vidéo ci-dessus.

Le demi de coin est parvenu à empêcher son adversaire de capter le ballon dans la zone des buts, mais son genou a plié dans le sens contraire lors de l’atterrissage. Il a dû être évacué du CEPSUM sur une civière.

Le match a été interrompu durant de longues minutes le temps que l’équipe médicale immobilise le genou d’Alexis en douleurs sur le terrain. L’athlète a néanmoins levé son poing vers le ciel à sa sortie.