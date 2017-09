Bianca Andreescu dominante face à Jennifer Brady

La Canadienne Bianca Andreescu a facilement disposé de l’Américaine Jennifer Brady au premier tour de la Coupe Banque Nationale, mardi après-midi, à Québec.

L’Ontarienne de 17 ans n’a eu besoin que de 61 minutes pour s’imposer en deux manches de 6-3 et 6-2 devant la 65e raquette mondiale et sixième favorite du tournoi.

Andreescu, qui pointe au 165e rang mondial, a réussi quatre as et enregistré un taux de réussite de 73 % en premières balles. Elle n’a fait face à aucune balle de bris et a remporté 79 % des points lorsque sa première balle de service était en jeu.

Elle a profité des difficultés de son adversaire en deuxièmes balles pour la briser à trois reprises. Au total, l’Ontarienne a remporté 61 points contre 44 pour l’Américaine, qu’elle avait déjà vaincue deux fois l’an dernier.

Au deuxième tour, Andreescu affrontera la Tchèque Lucie Hradecka, 166e au monde.