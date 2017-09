Andrei Markov évoque un retour possible dans la LNH

L’ancien défenseur des Canadiens de Montréal Andrei Markov a laissé sous-entendre qu’un retour dans la LNH n’était pas impossible, mardi.

Le Russe, qui s’aligne actuellement avec l’AK Bars Kazan dans la Ligue continentale de hockey (KHL), a émis des propos intéressants après avoir été interrogé par le journaliste Igor Eronko du Sport-Express.

Eronko a demandé à Markov s’il éprouvait une certaine déception à l’idée de ne pas avoir franchi le plateau des 1000 matchs dans la LNH. La réponse de Markov?

«Qu’est-ce qui vous dit que je ne jouerai plus là-bas?»

When I asked Andrei Markov if he regrets he couldn't play 1000 games in the NHL he said: 'Why do you think I'm done there?'