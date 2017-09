À 5 pi 7 po, Alex DeBrincat joue aux durs à cuire

Petit de taille, mais d'un grand courage sont des mots qui décrivent bien Alex DeBrincat.

L'attaquant de 5 pi 7 po appartenant aux Blackhawks a montré qu'il n'allait pas se laisser marcher sur les patins lors du tournoi des recrues à Traverse City.

Dans une vidéo partagée par le journaliste Scott Powers (The Athletic), on peut voir l'espoir de 19 ans jeter les gants face à l'attaquant de 6 pi 1 po de l'organisation des Red Wings, Dylan Sadowy, et... tenir courageusement son bout! Malgré un désavantage notable en termes de portée, DeBrincat, hargneux, atteint son opposant avec quelques bonnes frappes.

Voilà qui est rassurant pour ce talentueux franc-tireur qui tentera de prouver qu'il peut se tirer d'affaire face aux boeufs de la LNH au camp d'entraînement.

Les Blackhawks ont d'ailleurs été sacrés champions du tournoi de Traverse City, et DeBrincat a eu son mot à dire, lui qui a marqué pas moins de cinq fois en quatre matchs.

Voyez son impressionnant combat dans la vidéo ci-dessus.