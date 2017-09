Une dame au micro de la NFL

Publié hier à 23h31

Mis à jourhier à 23h36

La National Football League (NFL) a vécu une première, lundi soir, lors du match opposant les Chargers de Los Angeles aux Broncos à Denver.

Pour la première fois en 30 ans, c’était la voix d’une femme qu’entendaient les amateurs de football aux quatre coins de l’Amérique lors d’une rencontre de la NFL.

Beth Mowins est cette femme qui a réalisé cette rare percée.

History is made.



Listen as @BethMowins becomes the first female to call a nationally-televised NFL game. #LACvsDEN pic.twitter.com/EZT07K94ji — NFL (@NFL) 12 septembre 2017

Native de Syracuse, dans l’État de New York, Mowins est âgée de 50 ans et elle a de l’expérience. Vingt-six ans d’expérience dans le journalisme et la description de matchs. Voilà d’ailleurs 12 ans qu’elle assure la description des matchs de football universitaire pour ESPN. Elle était aussi en poste pour les matchs préparatoires des Raiders d’Oakland depuis 2015.

Mais le fameux Monday Night Football, c’est la marche ultime pour elle comme pour des dizaines et des dizaines de commentateurs rêvant de parler à l’Amérique entière.

Vous en saurez plus sur Beth Mowins dans ce court article paru quelques heures avant le match.

Et vous pouvez même entendre une entrevue avec la principale intéressée sur la page financière du site de CNN.

La voix de Beth

Je ne sais pour vous, mais j’avoue que j’ai beaucoup aimé ce que j’ai entendu.

Au-delà de son expertise et de son expérience, c’est le timbre de voix qui m’a séduit. Car Mowins a une voix puissante et basse qui lui permet de bien dominer tous les bruits ambiants du stade et de la foule, ce qui est rare chez les femmes pratiquant ce métier.

C’est la même raison pour laquelle il ne sera jamais facile et/ou fréquent pour une femme de pouvoir assurer la description de matchs de sport collectif, peu importe la langue. Car il faut projeter la voix lorsque vient le temps de décrire par-dessus la clameur de la foule. Et les timbres de voix élevés ou aigus deviennent agaçants à suivre.

En toute honnêteté, il faut reconnaître que même des hommes hurlant pour décrire le but gagnant d’un match décisif, avec le bruit assourdissant de la foule, peuvent paraître agaçants. Il n’y a qu’une minorité de voix masculines suffisamment basses pour projeter sans que le tout de nous agresse.

Rien de facile, en bout de ligne.

Cela étant dit, Mowins a réalisé cette rare percée 30 ans après Gayle Sierens qui, le 27 décembre 1987, avait décrit le match entre les Seahawks de Seattle et les Chiefs de Kansas City.

C’est Sierens, la pionnière. Beth Mowins s’en sera certes inspirée.

En espérant qu’il y en ait d’autres.