Steven Brault se charge des Brewers

Steven Brault a connu une excellente soirée au monticule pour mener les Pirates de Pittsburgh vers un gain de 7-0 face aux Brewers, lundi soir, à Milwaukee.

Brault (1-0) a accordé seulement un coup sûr et retiré six frappeurs sur des prises en six manches complètes de travail sur la butte.

Dans la victoire, Andrew McCutchen, Starling Marte et Jordy Mercer ont tous frappé des longues balles. Il s’agissait d’un 24e coup de circuit pour McCutchen, cette saison.

Au total, les joueurs des Brewers ont placé la balle en lieu sûr seulement trois fois.

La défaite est allée au dossier de Brandon Woodruff (1-2). Le droitier de 24 ans a concédé sept coups sûrs et six points en cinq manches. Il a également retiré trois frappeurs sur des prises.