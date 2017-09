RSEQ: Caron et Lemieux-Cardinal à l'honneur

Porte-couleurs des Carabins de l’Université de Montréal, le quart-arrière Samuel Caron et le joueur de ligne Philippe Lemieux-Cardinal ont été nommés parmi les joueurs de la semaine au football universitaire québécois.

Savourant le titre offensif, Caron a mené son équipe à une importante victoire de 21-16 sur le Rouge et Or de l’Université Laval, samedi, au CEPSUM. Le quart-arrière a complété près de 70% de ses passes (27 en 40) pour des gains de 377 verges et un touché par la voie des airs.

Caron a également réussi de très importantes courses pour gagner des premiers essais en fin de match afin de sceller la victoire des Bleus. Le pivot a terminé la rencontre avec des gains au sol de 42 verges en plus d’ajouter un majeur.

Contre la puissante ligne à l’attaque du Rouge et Or, Lemieux-Cardinal s’est pour sa part illustré avec deux sacs du quart. La recrue, qui obtient l’honneur en défensive, a de plus obtenu deux plaqués derrière la ligne de mêlée.

Pour compléter le tableau d’honneur, le botteur Findlay Brown, des Redmen de l’Université McGill, a reçu le titre hebdomadaire sur les unités spéciales.