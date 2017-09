«On a une meilleure défensive que l’an dernier» - Marc Bergevin

Le directeur général Marc Bergevin a été le premier membre des Canadiens de Montréal à s’adresser aux médias, lundi, au club de golf Laval-sur-le-Lac.

Même après les départs d'Andrei Markov, Nathan Beaulieu, Alexei Emelin et Mikhail Sergachev cet été, Marc Bergevin affirme que les Canadiens possèdent une meilleure défensive que la saison dernière.

«On est une meilleure équipe que l’an dernier à pareille date, surtout en défensive, a déclaré Bergevin devant les médias. On a amené des joueurs qui bougent bien la rondelle», a-t-il fait remarquer.

Le directeur général note également qu’il y aura beaucoup de compétition interne pour un poste parmi le top 6 avec les Karl Alzner, Jakub Jerabek, Joe Morrow, Mark Streit, et David Schlemko qui ont été acquis cet été.

Des départs douloureux

Il est évidemment revenu sur les départs d’Alexander Radulov et Andrei Markov cet été, des joueurs que le DG ne voulait pas voir partir.

«On a fait une offre à Alex (Radulov) qui était la même que celle que Dallas lui a soumise, donc oui c’est certain que j’ai été surpris», a répondu Bergevin au sujet de l’attaquant.

Quant à Markov, Bergevin a indiqué qu’il était convaincu de voir le défenseur accepté l’offre des Canadiens après le repêchage.

«Au début, Andrei voulait une entente de deux ans et ça, ce n’était pas quelque chose qui m’intéressait. Ensuite il a changé d’idée, je croyais qu’il prendrait notre offre, mais il a décidé d’aller en Russie et je respecte sa décision, a indiqué Bergevin. C’est certain qu’on voulait le revoir à Montréal, mais je respecte sa décision.»

De l’espace sous le plafond

Plusieurs équipes ont très peu d’espace sous le plafond salarial alors qu’à Montréal, pour une rare fois, Marc Bergevin dispose d’un peu plus de 8,5 M$ de marge de manœuvre.

«En ce moment, il n’y a pas de joueur disponible. Je ne vais pas dépenser juste pour dépenser. Mais c’est certain que c’est un atout», a-t-il convenu.

Par ailleurs, Marc Bergevin a confirmé qu'Alex Galchenyuk amorcera la saison à l'aile et non au centre.