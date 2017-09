Négociations de contrat: 10 dossiers à surveiller

Après avoir connu deux saisons difficiles, Rick Nash tentera de retrouver sa touche alors qu’il deviendra joueur autonome au terme de la prochaine campagne.

Plusieurs autres vedettes du circuit Bettman entameront d’ailleurs la dernière année de leur contrat et ont tout intérêt à connaître une bonne saison.

Rick Nash

Nash a terminé ses deux dernières saisons avec les Rangers de New York avec moins de 40 points. Après avoir marqué 42 buts en 2014-15, il n’en a inscrit que 38 au total ces deux dernières années. Après avoir passé cinq ans dans l’uniforme des Rangers, l’attaquant entre dans la dernière année de son contrat de huit ans d’une valeur de 62,4 millions $.

Evander Kane

Avec ses 48 buts en deux saisons, Evander Kane s’est imposé comme le quatrième attaquant le plus productif des Sabres de Buffalo après Ryan O’Reilly, Jack Eichel et Sam Reinhart. Malgré sa production offensive, Kane a eu du mal à prendre sa place à Buffalo en raison de blessures, mais aussi d’incidents survenus à l’extérieur de la patinoire.

Mikael Backlund

Après un certain temps, Mikael Backlund s’est véritablement établi comme deuxième centre avec les Flames de Calgary la saison dernière au cours de laquelle il a obtenu sa meilleure production offensive avec 22 buts et 53 points. Il s’est surtout avéré un joueur capable d’exceller des deux côtés de la patinoire et a terminé quatrième dans la course au Trophée Selke.

Cam Atkinson

Au cours des quatre dernières années avec les Blue Jackets de Columbus, Cam Atkinson n’a jamais cessé d’augmenter sa production offensive enregistrant des saisons de 21, 22, 27 et 35 buts. Avec une autre saison de la sorte, il pourrait se voir attribuer une extension de contrat assez lucrative.

John Tavares

John Tavares et les Islanders de New York ne sont toujours pas parvenus à une entente pour la prochaine saison. Le joueur de 26 ans, deux fois finaliste pour le trophée Hart, s’est maintenu parmi les meilleurs marqueurs de la ligue au cours des cinq dernières années. Même si le capitaine des Islanders souhaite rester à New York, une entente devra être trouvée rapidement.

Paul Stastny

La valeur de Paul Stastny n’a pas bondi avec les Blues de St. Louis avec lesquels il entreprend sa quatrième année. Ayant signé un contrat de 28 millions pour quatre ans après avoir récolté 60 points lors de la saison 2013-14, sa production n’a cessé de diminuer depuis, en partie à cause des blessures. Au cours des prochains mois, il devra à nouveau prouver ce dont il est capable.

James van Riemsdyk

Depuis son arrivée à Toronto, James van Riemsdyk est devenu le meilleur marqueur des Maple Leafs avec 118 buts et 240 points en 332 matchs. Toutefois, il arrive à la fin de son contrat de six ans de 25,5 millions $ et a le potentiel de susciter beaucoup d’intérêt sur le marché.

James Neal

James Neal sera probablement l’un des atouts principaux des Golden Knights. Il est toutefois possible de penser qu’il voudra éventuellement se retrouver à nouveau au sein d’une équipe gagnante. Une bonne façon d’y arriver sera pour lui de jouer à son meilleur niveau pour devenir une monnaie d’échange intéressante à la fin de la saison.

Bryan Little

Avec plusieurs jeunes joueurs talentueux dont le contrat arrive à terme, les Jets de Winnipeg devront bientôt décider qui reste et qui part. Bryan Little pourrait bien faire partie du second groupe à la fin de la saison puisque le prix pour le garder à Winnipeg risque d’être trop élevé.

John Carlson

John Carlson ne quittera pas Washington. Mais il sera intéressant de suivre sa performance qui sera déterminante dans les négociations à venir avec les Capitals.