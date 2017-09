Les jumeaux Sedin veulent gagner à Vancouver et nulle part ailleurs

Alors qu’est déjà amorcé le difficile processus de reconstruction à Vancouver, les jumeaux Sedin n’ont pas l’intention d’abandonner le navire.

Dans un long papier intitulé «Dear Vancouver» (Chère Vancouver) et publié sur le site web The Players Tribune, Henrik et Daniel Sedin déclarent leur amour aux partisans et à la ville, qu’ils qualifient de «maison».

Mais à 36 ans, et au cœur d’une reconstruction qui s’annonce longue et ardue à Vancouver, les Sedin ne sont pas dupes : ils savent que leur avenir avec les Canucks n’est plus aussi clair qu’il y a de cela quelques saisons, alors que l’équipe bataillait pour une Coupe Stanley.

«Évidemment, nous n’avons plus 26 ans, nous sommes âgés de 36 ans. Et avec une année restante à nos contrats, plusieurs personnes nous interrogent sur notre avenir. Quand le moment viendra, nous en discuterons avec l’état-major des Canucks. Plusieurs disent aussi que notre fenêtre d’opportunité pour remporter la Coupe Stanley s’est refermée, mais nous l’avons dit par le passé et nous le redirons. Nous ne jouerons nulle part ailleurs», écrit Henrik.

«Si nous devons remporter une Coupe Stanley, si nous devons réaliser notre rêve, nous voulons que ce soit à Vancouver et nulle part ailleurs.»

Daniel renchérit : «Cela ne changera jamais. Si notre chance de remporter une Coupe Stanley est déjà passée, tant pis. C’est ma maison. C’est notre maison. C’est la maison de notre famille. Vancouver nous a tant donné et nous avons essayé de lui redonner tout ce que nous avons en retour. Alors, nous ferons notre possible pour être des mentors pour la nouvelle génération de joueurs qui pousse.»

Rappelons qu’au repêchage de 1999, les Canucks avaient sélectionné aux 2e et 3e rangs au total les jumeaux Sedin (Daniel, puis Henrik) après des transactions pour s’avancer dans l’ordre des choix.

Depuis, les Sedin ont toujours été parmi les meilleurs joueurs de la LNH. S’ils n’ont jamais soulevé la Coupe Stanley avec les Canucks, ils ont mené l’équipe à la grande finale en 2011 et à deux conquêtes du trophée des Présidents lors de deux saisons consécutives. Chacun d’entre eux a remporté un championnat des marqueurs.