Les joueurs de la LNH veulent une équipe à Québec

À quand la prochaine expansion ou le prochain déménagement dans la Ligue nationale de hockey? Nul ne le sait.

Cela dit, les joueurs sondés par le quotidien USA Today ont donné leur avis sur la prochaine ville qui devrait se voir octroyer une équipe.

Et selon 21 des 31 joueurs questionnés sous le couvert de l'anonymat, la LNH devrait s'installer à Québec.

Neuf ont répondu Seattle alors que le dernier joueur a soulevé la possibilité de voir une formation à Houston.

Trois autres questions ont été posées aux 31 joueurs. Vous pouvez voir les résultats dans le tweet ci-dessous.

.@usatodaysports conducted a player survey at #NHLMediaTour. Here are the results. https://t.co/Na5OzWhbH6 pic.twitter.com/e4D2Lr4vcD