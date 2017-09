Les Indians à une victoire de «Moneyball»

Les Indians de Cleveland ont blanchi les Tigers de Detroit 11-0, lundi, et ainsi signé une 19e victoire d’affilée, à un gain de la marque de 20 de suite des Athletics d’Oakland de 2002.

À VOIR : Sommaire

Les Indians (88-56) font écarquiller les yeux de tous sur la planète baseball. Leur séquence, combinée aux nombreux revers d’affilée des Dodgers de Los Angeles (10 au moment d’écrire ces lignes), pourraient même leur permettre de dépasser la formation californienne et les Nationals de Washington (88-55) au sommet du classement, toutes ligues confondues – un scénario impensable il y a de cela quelques semaines.

La série heureuse des A’s et leur saison 2002 avait fait l’objet du livre (2003) et du film (2011) Moneyball. Le record absolu de victoires consécutives (21) appartient aux Cubs de Chicago de 1935.

José Ramirez a frappé un circuit en solo et Francisco Lindor a cogné un triple et produit quatre points dans le gain.



Le lanceur gagnant Carlos Carrasco (15-6) a hérité de la victoire à sa fiche grâce à neuf retraits au bâton en six manches de travail.

Dans la défaite, Alex Presley et Jeimer Candelario ont chacun obtenu deux coups sûrs. Myles Jaye (1-1) a pour sa part concédé sept coups sûrs et sept points en trois manches et deux tiers pour hériter du revers.