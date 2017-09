Le Real et le Barça favoris pour la Ligue des champions

Le Real Madrid, double champion d'Europe en titre, et le FC Barcelone, même s'il a perdu Neymar, sont les deux favoris pour remporter la Ligue des champions 2018, a estimé lundi Massimiliano Allegri, entraîneur de la Juventus Turin, opposée mardi au club catalan.

«Nous sommes en début de saison et le Barça a remplacé Neymar par un jeune joueur, Ousmane Dembélé. Quoi qu'il en soit, le Barça est aujourd'hui avec le Real Madrid l'équipe la plus forte du monde», a jugé le technicien italien en conférence de presse.

«Le Barça et le Real Madrid sont les favoris pour remporter la Ligue des champions», a-t-il ajouté.

Cinq mois après la qualification de la Juve aux dépens des Catalans en quarts de la C1 (3-0, 0-0), Allegri a assuré que l'équipe catalane restait imprévisible, indépendamment du départ de Neymar au PSG cet été ou de l'arrivée d'un nouvel entraîneur, Ernesto Valverde.

«Plus que les systèmes de jeu, ce sont les joueurs qui rendent une équipe imprévisible. Quand on affronte des joueurs comme Messi, Iniesta, Suarez, Dembélé ou Deulofeu, il est toujours difficile de réussir son marquage. Nous devrons faire un grand match», a analysé l'entraîneur des vice-champions d'Europe 2017.

Alors qu'une même critique escorte ces derniers temps le Barça et la Juve, à savoir un affaiblissement de l'effectif à l'intersaison, le technicien turinois a demandé du temps pour juger les deux équipes.

«Chaque saison est différente de la précédente. Les joueurs changent parce que les choses fonctionnent ainsi, mais ce qui compte, ce sont les résultats», a-t-il fait valoir.

«C'est difficile de dire si nous sommes plus ou moins forts que l'an dernier. Si le Barça et la Juve gagnent, c'est qu'ils sont plus forts, et s'ils perdent, c'est qu'ils le sont moins», a-t-il conclu.