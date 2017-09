Le nouveau départ de Jonathan Drouin

Le Québécois Jonathan Drouin le sait très bien, rien ne sera jamais plus pareil.

En effet, acquis au cours de l'été par les Canadiens de Montréal, le dynamique attaquant sait qu'il devra gérer une pression continuelle et des attentes probablement démesurées avec le Bleu-Blanc-Rouge.

«J'ai bien hâte, c'est une nouvelle équipe (pour moi), a souligné Drouin, lundi, en marge du tournoi de golf des Canadiens au Club de golf Laval-sur-le-Lac. C'est un nouveau départ.

Drouin a d'ailleurs passé une bonne partie de l'été avec le capitaine du CH, Max Pacioretty.

«Je suis vraiment chanceux puisqu'il m'a pris un peu sous son aile, a continué le Québécois. On s'est entraîné ensemble et ç'a été bénéfique pour moi. On est de bons amis déjà et ça va très bien.»

Jonathan Drouin s'entretient avec Louis Jean - TVA Sports

Évidemment, Drouin s'est fait poser quelques questions sur la position à laquelle il évoluera en 2017-2018. Drouin ne semble pas stressé le moins du monde.

«J'ai déjà joué au centre, a répliqué Drouin. Au niveau midget, bantam, pee-wee, j'ai toujours joué au centre. Lorsque j'étais à Halifax, j'étais à l'aile avec (Nathan) MacKinnon).

Depuis cet été, la vie de Drouin a complètement chancé. Et pour le mieux, aux dires du principal intéressé.

«Aller à l'épicerie, c'est rendu différent, a admis Drouin. Mais ça change du bon côté.

«La première partie au Centre Bell, ça va être un moment incroyable. Pas seulement pour moi, mais pour mes parents aussi. Ça va être un moment spécial.»

Voyez l'entrevue intégrale de Drouin dans la vidéo ci-dessus.