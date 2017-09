Le beau problème de Félix Auger-Aliassime

De son propre aveu, Félix Auger-Aliassime connaît une année au-delà de ses attentes. Ce n’est pas lui qui va s’en plaindre!

«Cette saison a surpassé mes attentes. En début d’année, mon objectif était de gagner un titre Challenger, de faire une autre finale ou demi-finale et d’être dans le top 300 ou 250. Après ma victoire à Lyon (en juin), j’ai percé le top 250, et maintenant je me classe dans le top 200.

«Ça va peut-être un peu plus vite que je le croyais. Mais c’est un beau problème à avoir de dépasser ses objectifs et de devoir s’en fixer d’autres», a-t-il indiqué en conférence téléphonique, lundi, deux jours après avoir décroché, à Séville, en Espagne, son deuxième titre en 2017.

Là-dessus, la jeune sensation québécoise de 17 ans a précisé qu’il n’a pas encore eu le temps de s’asseoir avec son équipe pour déterminer les prochains buts à atteindre.

Seuls Rafael Nadal et Richard Gasquet avaient auparavant mis la main sur plus d’un titre Challenger au même âge.

Grâce à ses récentes performances, l’athlète originaire de L’Ancienne-Lorette occupe le 168e rang mondial.

Auger-Aliassime poursuit cette semaine sa tournée européenne au Challenger de Banja Luka, en Bosnie-Herzégovine.