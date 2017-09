Jeux de 2028: Thomas Bach à Los Angeles pour allumer la vasque

Alors que le CIO doit officiellement attribuer mercredi les Jeux olympiques 2024 à Paris et 2028 à Los Angeles, la candidature américaine a annoncé dès lundi que Thomas Bach se rendrait le week-end prochain dans la cité californienne pour y allumer la vasque olympique.

Accompagné de plusieurs responsables du Comité international olympique, M. Bach «assistera à un match de la NFL entre les Rams de Los Angeles et les Redskins de Washington et allumera la vasque olympique du Coliseum», théâtre des Jeux de 1934 et 1984, a annoncé LA-2028 dans un communiqué.

Le patron du mouvement olympique sera reçu par le maire démocrate de Los Angeles, Eric Garcetti, et le président du comité de candidature, Casey Wasserman.

«Le président Bach va arriver dans une ville qui entamera une nouvelle célébration olympique, car nous ramenons les Jeux à Los Angeles», a déclaré M. Garcetti, cité dans le communiqué.