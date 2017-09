Denis Shapovalov grimpe au classement

Le Canadien Denis Shapovalov a fait un bond de 18 places et pointe au 51e rang mondial, lundi, lors de la publication du nouveau classement de l'ATP.

Ses compatriotes Milos Raonic et Vasek Pospisil sont, respectivement, 11e et 82e.

Le Québécois Félix Auger-Aliassime est 168e.

Rafael Nadal à fortement conforté sa place de no.1 mondial au lendemain de sa victoire aux Internationaux des États-Unis, mais il précède désormais Roger Federer qui retrouve le deuxième rang abandonné le 12 octobre 2015, selon le classement ATP publié lundi.

Les deux grands adversaires n'avaient plus occupé ensemble les deux premières places de l'ATP depuis le 20 mars 2011! L'Espagnol était alors déjà no.1 devant le Suisse.

Finaliste dimanche, le Sud-Africain Kevin Anderson bondit de 17 places au 15e rang mondial. Il avait atteint le 10e rang en octobre 2015.

La quatrième et dernière levée du Grand Chelem 2017 a chamboulé la hiérarchie puisque les grands absents ont perdu des places: Andy Murray (3e) a donc cédé la 2e place à Federer, lui-même éliminé en quarts à New York, Novak Djokovic descend au 6e rang (-1) et Stan Wawrinka, qui n'est pas venu défendre son titre, dévisse au 8e rang (-4).

Alexander Zverev atteint lui son meilleur classement avec une 4e place (+2) malgré son élimination dès le 2e tour à Flushing Meadows, tout comme Marin Cilic qui monte au 5e rang (+2) après sa défaite au 3e tour, et Dominic Thiem qui retrouve le 7e rang (+1) après son élimination en 8es.

Pablo Carreno intègre pour la première fois de sa carrière le Top10, à la 10e place (+9) après sa demi-finale.

Classement ATP au 11 septembre:

Rafael Nadal (ESP) 9.645 Roger Federer (SUI) 7.505 (+1) Andy Murray (GBR) 6.790 (-1) Alexander Zverev (GER) 4.470 (+2) Marin Cilic (CRO) 4.155 (+2) Novak Djokovic (SRB) 4.125 (-1) Dominic Thiem (AUT) 4.030 (+1) Stan Wawrinka (SUI) 3.690 (-4) Grigor Dimitrov (BUL) 3.575 Pablo Carreno (ESP) 2.855 (+9) Milos Raonic (CAN) 2.825 David Goffin (BEL) 2.695 (+2) Roberto Bautista (ESP) 2.525 Kei Nishikori (JPN) 2.475 (-4) Kevin Anderson (RSA) 2.470 (+17) Sam Querrey (USA) 2.445 (+5) John Isner (USA) 2.425 (-2) Jo-Wilfried Tsonga (FRA) 2.375 (-6) Tomas Berdych (CZE) 2.355 (-1) Nick Kyrgios (AUS) 2.245 (-3)

Muguruza au pouvoir

L'Espagnole Garbine Muguruza a pris pour la 1re fois la tête du classement WTA publié lundi tandis que l'Américaine Sloane Stephens (17e) profite de sa victoire à l'US Open pour bondir de 66 places et entrer dans le Top 20.

Toujours loin derrière, la Russe Maria Sharapova, qui rejouait son premier tournoi du Grand Chelem depuis l'Open d'Australie 2016 en raison de sa suspension de 15 mois pour dopage, est désormais 103e grâce à un 8e de finale à New York qui lui a permis de progresser de 43 rangs.

Elle aussi éliminée en 8e de finale, par la Tchèque Petra Kvitova (13e), Garbine Muguruza, 23 ans, devient la 24e joueuse à occuper la place de N.1 mondiale, la troisième cette année après l'Allemande Angelique Kerber et la Tchèque Karolina Pliskova qui sera restée en tête du classement WTA pendant huit semaines.

Sacrée en 2016 à Flushing Meadows, Kerber a été éliminée un an plus tard au 1er tour et dévisse de 8 rangs. Elle n'est plus que 14e.

Sortie en quart, Pliskova est elle éjectée du podium (4e), sur lequel l'Ukrainienne Elina Svitolina rejoint la dauphine roumaine Simona Halep, nullement impactée par son élimination au 1er tour.

Du côté des soeurs Williams, l'aînée Venus, demi-finaliste, progresse de quatre places et remonte au 5e rang. La cadette Serena, qui avait fait l'impasse sur la dernière levée 2017 du Grand Chelem en raison de sa grossesse, continue logiquement de reculer (22e). Pour la 1re fois depuis le 29 août 2011, elle sort même du Top20.

La Québécoise Eugenie Bouchard est au 79e rang mondial, en baisse de trois.

Classement WTA au 11 septembre: