De grandes aspirations pour David Savard et les Blue Jackets

«Jarmo Kekalainen veut gagner, comme tout le reste de l’organisation. L’équipe a lancé un message fort avec l’acquisition d’Artemi Panarin.»

Pour David Savard, il n’y a pas de doute que les Blue Jackets de Columbus font maintenant partie des équipes prétendantes aux grands honneurs.

Jadis décrite comme l’une des risées de la LNH, l’équipe de l’Ohio a maintenant des objectifs plus ambitieux. Après une saison de 108 points l’an dernier, la meilleure récolte en seize saisons d’existence, les Jackets rêvent de parader avec la coupe Stanley.

«Je pense que c’est très possible, a dit Savard en entrevue au Journal de Montréal. La route pour s’y rendre ne sera pas facile. C’est notre objectif de gagner la coupe, nous ne pouvons le cacher. Une fois que tu entres en séries, tout peut devenir possible. L’an dernier, les Maple Leafs ont pratiquement éliminé les Capitals au premier tour.»

Kekalainen, l’un des bons directeurs généraux de la LNH, a posé un geste significatif le premier jour du repêchage à Chicago en faisant l’acquisition de Panarin, des Blackhawks. Cette transaction avait provoqué une onde de choc à travers la LNH.

«Nous voulons nous rendre le plus loin possible sans toutefois vendre le futur, a précisé Savard. C’est l’essentiel du message de l’équipe. Pour obtenir Panarin, nous avons donné Saad. Il était un gros morceau de l’équipe. Mais pour améliorer ton équipe, tu dois faire des sacrifices. Et nous comptons maintenant sur l’un des meilleurs marqueurs de la LNH, avec un ailier de seulement 25 ans.»

Apprendre dans la défaite

Il y a une bonne vieille théorie comme quoi il faut apprendre à perdre avant d’apprendre à gagner. Les Blue Jackets espèrent que cet adage est vrai. Au premier tour des séries l’an dernier, la bande de John Tortorella a vu sa belle saison s’envoler en fumée avec une élimination en cinq matchs contre les Penguins de Pittsburgh, les éventuels gagnants de la coupe Stanley.

«Oui, nous pouvons grandir de ce revers, a rappelé Savard. Nous avons connu une saison très positive avec plus de 100 points (108). Mais ce n’était pas une belle conclusion avec une sortie rapide face aux Penguins. Nous avions une meilleure équipe. Les Penguins ont trouvé des façons de profiter de leurs chances, comparativement à nous. Ils avaient beaucoup d’expérience, plus que nous.»

Pour faire un plus long chemin en séries, les Blue Jackets devront trouver une façon de renverser les Penguins ou les Capitals de Washington, les deux autres grandes puissances de la très coriace division Metropolitaine.

«Nous sommes là pour vrai, a rappelé Savard. Notre saison n’avait rien d’un feu de paille. À l’intérieur de l’équipe, nous savons que nous misons sur un très bon groupe. Mais je sais que nous représentions une surprise pour plusieurs personnes. L’an dernier, nous avons réussi à nous replacer sur la carte. Nous avons appris à gagner. Même quand nous traversons une période creuse, il n’y a plus de panique. C’est un gros avancement comparativement au passé. Je sais que le futur est bon à Columbus.»

L’an dernier, les Jackets ont marqué l’imaginaire avec une série de 16 victoires d’affilée, du 29 novembre au 3 janvier.

Un noyau intact

Sur papier, les Blue Jackets ont les ingrédients pour réussir. Ils miseront encore sur Sergeï Bobrovsky, le gagnant du trophée Vézina en 2017 et 2013.

Ils ont l’une des meilleures brigades de défenseurs du circuit avec les Seth Jones, Zach Werenski, Jack Johnson, Ryan Murray et Savard. Et contrairement au Canadien de Montréal, ils ont aussi de bons joueurs à la position cruciale de centre en Alexander Wennberg et Brandon Dubinsky.