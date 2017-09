Charlotte Robillard-Millette évincée au premier tour à Québec

La joueuse de tennis québécoise Charlotte Robillard-Millette a été éliminée au premier tour de la Coupe Banque Nationale, lundi après-midi, à Québec.

La Montréalaise de 18 ans, qui occupe le 637e rang du classement de la WTA, s’est inclinée en deux manches de 6-3 et 6-2 devant l’Américaine Caroline Dolehide, 161e au monde.

Les deux joueuses ont dû passer par les qualifications pour accéder au tableau principal du tournoi.

Robillard-Millette a connu un match difficile au service, commettant notamment six doubles fautes, et remportant seulement 16 % des points sur sa deuxième balle de service. Elle a été brisée quatre fois en six occasions.

À l’opposé, Dolehide n’a jamais été menacée au service, où elle n’a fait face à aucune balle de bris. Elle a décroché la victoire après 62 minutes de jeu.

Au deuxième tour, l’Américaine de 19 ans se mesurera à la gagnante du match opposant l’Ontarienne Gabriela Dabrowski à la Française Océane Dodin, deuxième favorite et championne en titre du tournoi.