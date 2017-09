«Ça importe peu avec qui je joue» - Shea Weber

Si Shea Weber n’a pu empêcher le Canadien de Montréal de subir l’élimination dès la première ronde des séries contre les Rangers de New York le printemps dernier, le vétéran défenseur a vu ses «chums» de Nashville vivre un printemps électrisant.

Comment s’est-il senti, lui qui a porté les couleurs des Predators durant plus de dix ans, en voyant son ancienne équipe atteindre la finale pour la Coupe Stanley?

«J’ai encore plusieurs bons amis dans l’équipe et j’aurais aimé qu’ils remportent la coupe, a répondu franchement Weber au tournoi de golf du CH. Il ne leur manquait que deux victoires pour atteindre l’objectif. C’est dommage.

«J’ai pu constater la vague de popularité grandissante des gens de Nashville envers les Predators, avec de gros rassemblements sur la rue Broadway, et ça m’a fait plaisir.

«J’ai vécu les années difficiles des Predators, lorsqu’il était même question que l’équipe déménage, et c’était beau de voir tous ces amateurs se rallier derrière les Predators.»

Il a perdu ses trois partenaires

Weber a présenté de bonnes statistiques à sa première saison avec le Canadien, récoltant 42 points, dont 17 buts, en 78 matchs, tout en présentant un différentiel de +20.

Il devra toutefois se familiariser avec un nouveau compagnon de jeu cette saison, étant donné qu’Andreï Markov, Alexeï Emelin et Nathan Beaulieu ont quitté Montréal.

Se voit-il former une paire avec Karl Alzner?

«Il représente une excellente acquisition pour le Canadien, mais la décision de jouer avec lui ne me revient pas, a répondu Weber sur un ton prudent. Ça importe peu de savoir avec qui je vais jouer. Je vais m’adapter en souhaitant que ça fonctionne bien.

«Je sais davantage à quoi m’attendre cette année, a-t-il précisé. Je connais mieux les gars et je serai plus à l’aise. Je crois qu’on a encore un bon noyau à la défense.»

Au sujet du départ de Markov, il a déclaré :«Il jouait pour le Canadien depuis si longtemps. C’est toujours difficile pour l’équipe de voir une telle association prendre fin, mais c’est le côté business du sport. Les deux parties n’ont pu s’entendre sur les termes d’un nouveau contrat et je constate qu’Andrei connaît un bon départ dans la KHL.»

Un «fan» de Drouin

Weber se réjouit de l’arrivée d’un jeune attaquant de la trempe de Jonathan Drouin.

«C’est un joueur très dynamique et fort talentueux, a-t-il dit. J’aime le fait qu’il travaille fort sur la patinoire pour aller chercher la rondelle. Je l’ai vu marquer de beaux buts la saison dernière en se repliant défensivement afin de soutirer le disque à un rival. Ce n’est pas un joueur qui est paresseux.»

Weber a passé l’été dans la région de Kelowna, en Colombie-Britannique.

«Ce fut un bel été, à l’exception de la fumée causée par les feux de forêt. Je me suis entraîné fort afin de me présenter dans la meilleure condition physique possible au camp d’entraînement», a dit l’athlète de 32 ans.

Weber a participé le mois dernier au tournage d’une campagne de publicité des restaurants McDonald’s dans la région de Banff. On le voit participer à une course contre un cheval sur une distance de 200 pieds, épreuve qu’il a remportée de justesse. Le tournage fait la promotion des hamburgers Grand Angus.

«Ce fut amusant comme expérience, même s’il faisait très chaud ce jour-là, a dit Weber. J’ai fait de mon mieux en patinant sur cette surface synthétique dans le but de devancer le pur-sang. J’aurais juste aimé que Carey (Price) soit assis sur le cheval!»