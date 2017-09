Aleksandra Wozniak éliminée d’entrée à Québec

La Québécoise Aleksandra Wozniak a subi la défaite au premier tour de la Coupe Banque Nationale, lundi soir, au PEPS de l’Université Laval.

La Blainvilloise de 30 ans s’est inclinée en trois manches de 6-1, 2-6 et 6-1 face à Varvara Lepchenko, 74e joueuse mondiale et cinquième favorite du tournoi.

L’Américaine n’a eu besoin que de 68 minutes pour se débarrasser de Wozniak, 291e monde et bénéficiaire d’un laissez-passer pour le tableau principal.

Il s’agit d’une première victoire en trois affrontements pour Lepchenko face à la Québécoise.

Cette dernière a commis cinq doubles fautes et subi six bris de service. L’Américaine a été plus solide au service, réussissant notamment 72 % de ses premières balles. À terme, elle a remporté 74 points contre 56 pour Wozniak.

Au deuxième tour, Lepchenko affrontera la gagnante du match opposant l’Américaine Asia Muhammad à la Montréalaise Françoise Abanda.