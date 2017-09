Anne-Catherine Tanguay grimpe au classement mondial

Après avoir gagné un tournoi du circuit Symetra la veille, la Québécoise Anne-Catherine Tanguay a effectué un bond de 31 places au classement mondial de golf, publié lundi.

Tanguay pointe désormais au 330e rang. Sa compatriote Maude-Aimée LeBlanc a perdu cinq positions et se retrouve au 236e échelon.

La meilleure Canadienne est toujours Brooke M. Henderson, qui occupe la 10e place.

La Sud-Coréenne So Yeon Ryu est toujours au sommet. L’Américaine Lexi Thompson suit en deuxième place, devant Sung Hyun Park, de la Corée du Sud. La Thaïlandaise Ariya Jutanugarn et la Sud-Coréenne In Gee Chun complètent le top 5.

Du côté masculin, la PGA a fait relâche le week-end dernier. L’Américain Dustin Johnson pointe toujours en première place devant Jordan Spieth.