Alex Galchenyuk mise sur un nouveau départ, peu importe sa position

Beaucoup a été dit et écrit sur Alex Galchenyuk cet été, mais le principal intéressé espère profiter de la prochaine saison pour marquer un nouveau départ avec les Canadiens de Montréal.

Questionné d’emblée sur la position à laquelle Galchenyuk souhaite jouer la saison prochaine, lundi, au club de golf Laval-sur-le-Lac, le jeune attaquant a répondu avec un large sourire.

«Je sais que je suis de retour à Montréal quand j’entends cette question, a-t-il lancé en riant. J’essaie de trouver de nouvelles façons de répondre à cette question, mais je n’y arrive pas. Je veux seulement être le meilleur joueur que je peux être. Ça m’importe peu si je joue à l’aile ou au centre.»

Les rumeurs de transaction ont été nombreuses autour d’Alex Galchenyuk, mais celui-ci se dit heureux d’être de retour à Montréal.

«C’est difficile de ne pas être au courant de ce que les gens écrivent sur toi, mais j’essaie de ne pas m’en faire avec ça, a indiqué Galchenyuk. Je sais quelles sont les attentes et je me mets beaucoup de pression. Mes priorités ont été de me reposer mentalement et physiquement au cours de la saison morte pour amorcer la saison en confiance.»

Départ de Markov

En Andrei Markov, Alex Galchenyuk comptait sur un mentor dans le vestiaire des Canadiens. Sa perte, avoue-t-il, laissera un grand vide.

«On ne peut pas vraiment remplacer Andrei Markov, a-t-il laissé tomber. Je lui souhaite la meilleure des chances en Russie, mais nous garderons contact et je sais que nous suivrons nos saisons respectives.»

Accessoirement, Galchenyuk devra aussi trouver un nouveau partenaire pour exercer son russe.