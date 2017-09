Semyon Varlamov est prêt à retrouver son ancienne forme

Six mois après deux opérations aux hanches, le gardien de l’Avalanche du Colorado Semyon Varlamov croit être en mesure de revenir à son meilleur niveau.

Le Russe était présent lors d’une séance de pratique optionnelle de l’Avalanche cette semaine et paraissait bouger avec son aisance habituelle sur la patinoire. «Je me sens bien», a convenu «Varly» en entrevue avec le Denver Post après coup.

Varlamov n’a amorcé que 23 rencontres la saison dernière avant de se blesser et son équipe a payé cher cette perte, terminant dans les bas-fonds du classement de la ligue pour une deuxième année consécutive. Pourtant, sous Patrick Roy, l’Avalanche avait connu une impressionnante saison de 112 points en 2013-14. Cette année-là, Varlamov avait justement fracassé le record de son entraîneur pour le nombre de victoires lors d’une saison avec 41. Sans dire qu’il reviendra à cette forme, un Varlamov en santé pourrait changer la donne.

«Il me semble être dans une bonne forme et j’aime quand Varly est en grande forme, a indiqué le capitaine de l’Avalanche Gabriel Landeskog vendredi. Si on regarde notre saison 2013-14, c’est le genre de niveau que nous voulons retrouver cette année. Varly peut nous y ramener. Nous le voulons en santé, nous avons besoin qu’il vole des matchs pour nous, mais nous savons aussi que nous devons mieux joueur devant. Et nous savons que nous en sommes capables.»

Opéré à ses deux hanches en l’espace de quatre semaines, Varlamov a recommencé à patiner et à s’entraîner normalement à la mi-juillet. Ces procédures chirurgicales avaient pour but d’éliminer ses problèmes récurrents à l’aine.

«Quand j’ai recommencé à patiner, c’était inconfortable. C’était comme apprendre à patiner à nouveau, a déclaré Varlamov. Je me sens en confiance maintenant, je sens que les blessures sont derrière moi et que je serai en mesure de connaître une saison solide et, surtout, que je serai en santé.»

À seulement 29 ans, Varlamov a encore plusieurs années devant lui s’il est en mesure d’éviter l’infirmerie. Un départ canon de leur gardien numéro un permettrait peut-être aux joueurs de l’Avalanche d’oublier leurs déboires des deux dernières saisons alors que le Colorado a terminé au dernier rang de l’Association Ouest l’an dernier (48 points). L’équipe n’a participé qu’à une reprise aux séries éliminatoires lors des sept dernières saisons, et elle s’était inclinée au premier tour en sept rencontres devant le Wild, en 2013-14.