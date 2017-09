L’ancien défenseur des Blackhawks de Chicago Pierre Pilote est décédé samedi, à l’âge de 85 ans.

Les Blackhawks ont confirmé la nouvelle dans un communiqué, dimanche.

«Pierre était l’un des défenseurs les plus décorés de l’histoire de la Ligue nationale de hockey (LNH). On se souviendra toujours de lui pour sa robustesse et son leadership», peut-on y lire.

Pilote a remporté la Coupe Stanley en 1961 avec Chicago. Il a également mis la main sur le trophée Norris remis au meilleur défenseur de la LNH à trois reprises.

En 890 matchs dans la LNH, il a récolté 498 points, dont 80 buts. Il a passé 13 de ses 14 saisons dans l’uniforme de Chicago avec qui il était capitaine de 1961 à 1968.

Il a finalement conclu sa carrière en 1969 avec les Maple Leafs de Toronto.