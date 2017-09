McManiman et Grondin stoppés dans les qualifications

Audrey McManiman et Éliot Grondin ont vu leur parcours prendre fin rapidement, dimanche, à la deuxième étape du circuit de la Coupe du monde de snowboard cross. Les deux planchistes ont été éliminés dans les qualifications présentées à Bariloche, en Argentine.

McManiman, de Saint-Ambroise-de-Kildare, a conclu au 22e rang. La Québécoise de 22 ans n’a pas fini la seconde manche des qualifications en raison d’une chute.

La médaillée d’argent de la première étape qui a eu lieu samedi, l’Américaine Lindsey Jacobellis, a remporté la compétition dimanche. La Tchèque Eva Samkova a terminé deuxième et la Française Chloé Trespeuch troisième.

«Le parcours a changé à certains endroits aujourd’hui (dimanche) et nous avions seulement une descente d’entraînement. Je suis arrivée un peu plus vite qu’à l’entraînement, j’ai été surprise et ensuite je suis tombée», a relaté la Québécoise.

Les Britanno-Colombiennes Carle Brenneman, Meryeta Odine, Tess Critchlow et Haili Moyer ont pris respectivement les 9e, 10e, 12e, 29e places.

Chez les hommes, l’Australien Alex Pullin a signé sa deuxième victoire consécutive en ouverture de saison devant l’Autrichien Alessandro Haemmerle et l’Américain Mick Dierdorff.

Éliot Grondin, de Sainte-Marie, n’a pas franchi l’étape des qualifications après avoir obtenu le 45e échelon.

L’Albertain Christopher Robanske (15e), les Britanno-Colombiens Kevin Hill (19e) et Evan Bichon (52e) ainsi que l’Ontarien Tyler Jackson (37e) ont aussi représenté le Canada.