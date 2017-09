Les Indians poursuivent leur incroyable séquence!

Les Indians ont balayé leur série face aux Orioles de Baltimore, avec une victoire au compte de 3-2, dimanche à Cleveland, pour porter à 18 leur séquence de triomphes.

Roberto Perez et Francisco Lindor ont tous deux frappé des longues balles en solo, lors de la sixième manche. Lindor compte 29 circuits, cette saison.

Chris Davis les a imités dans le camp adverse, lors du septième tour au bâton.

Jonathan Schoop a été à l’origine de l’autre point des visiteurs, en vertu d’un simple. Il a réussi trois coups sûrs dans cette rencontre.

Le partant des Indians Trevor Bauer (16-8) a concédé deux points et sept coups sûrs en six manches et un tiers de travail, tandis que Cody Allen a signé un 36e sauvetage cette saison.

De l’autre côté, Jeremy Hellickson (8-9) a permis trois points et quatre frappes en lieu sûr en six manches au monticule.