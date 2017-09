Le bronze pour Rose Woo aux barres asymétriques

Rose Woo a récolté la médaille de bronze aux barres asymétriques de la Coupe Challenge de gymnastique artistique, à Szombathely, en Hongrie. La Canadienne Brooklyn Moors a quant à elle remporté la compétition au sol et a fini troisième à la table de saut.

Les juges ont accordé 13,066 points à la Québécoise samedi pour sa performance. L’or est revenu à la Suédoise Jonna Adlerteg (14,200 points) et l’argent à la Hongroise Zsofia Kovacs (13,700 points).

Dimanche, l’athlète de Brossard a participé à la finale à la poutre et au sol, où elle a pris respectivement les cinquième et huitième places.

Vendredi, Woo est passée près d’accéder à la finale de la table de saut. La gymnaste de 17 ans a fini neuvième des qualifications avec 12,800 points. Seules les huit premières passaient à l’étape suivante. La Turque Doga Ketenci (12,849 points) a obtenu la dernière place disponible.

Deux finales pour Cournoyer

Également en action dimanche, René Cournoyer a conclu en sixième place de la finale à la barre fixe avec 13,000 points.

«Je suis très fier de ma routine. Comme elle était nouvelle, la fin était plus difficile. Je crois être capable de la perfectionner pour les Championnats du monde, qui auront lieu du 2 au 8 octobre, à Montréal. Compétitionner à la maison devant tous mes amis et ma famille sera un atout pour moi. C’est le temps de se reposer avant un long vol et retour à l’entraînement», a-t-il expliqué.

En finale aux anneaux samedi, le gymnaste de Repentigny a fini huitième.

«J'ai fait une bonne routine, mais j'ai malheureusement chuté à la sortie. Une petite erreur m’a fait descendre au classement. C’est une routine que je maîtrise bien et que je rate très rarement. C’est décevant de faire une erreur à quelques semaines des mondiaux», a commenté le jeune homme de 20 ans.

De son côté, Thierry Pellerin a participé aux qualifications du cheval d’arçons où il a chuté. Il a conclu en 26e place avec 12,066 points.

«Même si je me sentais prêt pour cette compétition, elle ne s’est pas déroulée comme prévu. Par contre, c’était une fois de plus une compétition internationale qui m’a apporté de l’expérience. Maintenant, je suis dans la dernière ligne droite d’entraînement avant les mondiaux», a dit le Lévisien sur les médias sociaux.