Jonathan Crompton s'en prend aux Alouettes

L’ancien quart-arrière des Alouettes Jonathan Crompton semble avoir mal digéré la décision de l’équipe de le libérer ce printemps.

Crompton est sorti de son mutisme, dimanche, pour écorcher son ancienne organisation dans un message publié sur Twitter.

Well I guess karma really is true lol, treat the only QB that has won for you in years like crap, and still can't win #karmaisa***** Lol