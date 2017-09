Eric Gryba a embauché un entraîneur de patinage artistique

Suivre la parade Connor McDavid n’est pas donné à tout le monde, surtout lorsque vous êtes un défenseur de 6 pi 4 po et 228 livres comme Eric Gryba.

L’arrière des Oilers d’Edmonton a pu le constater la saison dernière lors des entraînements des siens et côtoyer McDavid au quotidien l’a poussé à redoubler d’efforts cet été.

«Je crois qu’on a seulement vu 75 % de ce qu’il est capable d’accomplir. C’est phénoménal. À l’entraînement, il me contourne et tout ce que je peux faire c’est lui décerner une contravention pour excès de vitesse!», a lancé Gryba lors d’un entretien avec le réseau Sportsnet.

Connor McDavid n’est pas l’unique attaquant doté d’une vitesse extraordinaire dans la LNH : le jeu est de plus en plus rapide pour des joueurs du gabarit de Gryba. Pour améliorer cette facette de leur jeu, Gryba et d’autres vétérans du circuit ont embauché un entraîneur de patinage artistique cet été.

«J’ai beaucoup patiné cet été. Nous avons fait venir un entraîneur de patinage artistique à Saskatoon il y a quelques semaines pour améliorer des aspects que nous travaillons moins au cours de la saison. Je patine au moins deux fois par semaine depuis le mois de juin, indique le défenseur de 29 ans. C’est impossible de trop exercer son coup de patin et sa coordination, alors j’ai vraiment mis l’emphase sur ces aspects.»

Le défenseur a paraphé une prolongation de contrat de deux saisons cet été avec les Oilers et compte bien prouver au directeur général Peter Chiarelli qu’il a ce qu’il faut pour occuper une place parmi le top 6 de l’une des meilleures équipes de l’Association Ouest.

«J’avais quelques options, mais je suis bien à Edmonton. C’est le meilleur vestiaire dans lequel j’ai eu la chance d’être depuis le début de ma carrière.»

Évidemment, un vestiaire qui compte sur le dernier gagnant des trophées Art Ross et Ted Lindsay a de quoi inspirer n’importe quel joueur.