Coupe Banque Nationale: une troisième Québécoise au tableau principal

Même si Eugenie Bouchard a déclaré forfait pour la Coupe Banque Nationale, il y aura tout de même trois Québécoises sur le tableau principal de l’événement.

Charlotte Robillard-Millette a obtenu son laissez-passer pour le tournoi, grâce à une victoire au deuxième tour de qualifications face à la Suissesse Conny Perrin, dimanche.

La jeune raquette de 18 ans a en fait remporté un véritable marathon de 2 h 38 min en trois manches de 6-7 (6), 7-6 (7) et 6-2 face à la 193e joueuse mondiale et deuxième favorite de la portion qualifications de la Coupe Banque Nationale.

Après s’être inclinée au bris d’égalité lors du premier set, Robillard-Millette a pris sa revanche lors de la seconde manche, pour ensuite prendre le contrôle du set ultime.

«C’est difficile de jouer deux bris d’égalité de suite. Par contre, tout au long, je n’ai fait qu’apprécier le match et j’ai tenté de jouer le meilleur tennis que je pouvais et d’utiliser la foule. Il n’y a pas vraiment de moment où j’ai été déçue de moi, donc ça m’a aidée à rester positive et à continuer à me battre», a mentionné la Montréalaise après sa victoire.

Une frousse

Robillard-Millette a toutefois bien failli laisser échapper le match en deuxième manche. À égalité 5-5, la Québécoise a bousillé sept balles de bris pour finalement perdre le jeu. Solide, elle est toutefois revenue pour remporter les deux jeux suivants.

«Il faut l’oublier et passer à autre chose. C’était une bonne partie et j’ai joué de bons points. J’ai manqué par peu, donc je me suis remise au boulot par la suite», a expliqué celle qui préfère ne pas s’imposer d’objectifs de résultats à Québec.

La suite

Robillard-Millette fera ses débuts aujourd’hui à la Coupe Banque Nationale, alors qu’elle affrontera Caroline Dolehide, une autre joueuse issue des qualifications.

Dans le match suivant, la Canadienne Gabriela Dabrowski a elle aussi obtenu son billet pour le tableau principal en défaisant l’Américaine Irina Falconi en trois manches de 7-6 (5), 6-7 (4) et 6-3.

Il y aura donc au total six Canadiennes qui prendront part à la Coupe Banque Nationale cette année.