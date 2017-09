Chris Froome réussit le doublé France-Espagne

Le Britannique Chris Froome (Sky) a remporté la première Vuelta de sa carrière, devenant le troisième coureur de l'histoire à réussir la même saison le doublé Tour de France-Tour d'Espagne, au terme d'une dernière étape enlevée au sprint par l'Italien Matteo Trentin (Quick Step), dimanche, à Madrid.

Vainqueur de son quatrième Tour de France en juillet, Froome égale les Français Jacques Anquetil (1963) et Bernard Hinault (1978), les deux seuls coureurs avant lui à avoir remporté ces deux Grands Tours la même année.

Le Britannique, âgé de 32 ans, succède au palmarès de l'épreuve espagnole au Colombien Nairo Quintana.

Froome a modestement expliqué qu'il avait abordé la Grande Boucle un peu moins en forme que d'habitude, histoire de garder de la fraîcheur pour son grand pari: remporter enfin la Vuelta, cette épreuve qui lui tenait tant à coeur parce qu'il s'y était révélé en 2011 et pour laquelle il a pleuré à chaudes larmes samedi, une fois sa victoire assurée.

L'Italien Vincenzo Nibali (Bahreïn), deuxième, et le Russe Ilnur Zakarin (Katusha), pour la première fois sur le podium d'un Grand Tour, ont complété le trio de tête final.

Les adieux de Contador

Et l'Espagnol Alberto Contador (Trek), dont c'était la dernière course avant de prendre sa retraite à 34 ans, a fini 5e du classement général, non sans avoir fêté ses adieux en remportant samedi l'étape-reine au sommet du mythique col de l'Angliru.

Le peloton a d'ailleurs laissé le champion madrilène pénétrer seul en tête dans les rues de la capitale espagnole et recevoir l'ovation du public, comme un hommage à sa longue et fructueuse carrière: le «Pistolero» restera comme l'un des six coureurs à avoir remporté les trois Grands Tours (France, Italie, Espagne), malgré les retraits du Tour de France 2010 et du Giro 2011 pour dopage.

Rejoindre ce cercle très fermé est le nouveau défi qui s'offre à Froome, qui n'a plus que le Tour d'Italie à conquérir pour y parvenir.