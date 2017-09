Auston Matthews s'inspire de Connor McDavid

Le jeune attaquant des Maple Leafs de Toronto Auston Matthews croit que le contrat de huit rapportant 100 millions $ à Connor McDavid était vraiment mérité.

«L’an passé, il était le meilleur joueur de la ligue, a mentionné Matthews dans une entrevue avec le réseau Sportsnet. Il a remporté tous les honneurs individuels majeurs, alors c’était vraiment mérité.»

Le capitaine des Oilers, le premier choix lors de l’encan amateur de 2015 a inscrit 100 points, dont 30 buts, lors de la saison 2016-2017.

De son côté, Matthews a été le premier à entendre son nom, lors du repêchage 2016 de la Ligue nationale de hockey (LNH) et il sera éligible pour signer un nouveau contrat le 1er juillet.

Le joueur de 19 ans a amassé 69 points, dont un impressionnant total de 40 buts, l’an passé. Cette performance lui a permis de remporter le trophée Calder remis à la meilleure recrue de l’année. Il a également aidé les Maple Leafs à participer aux séries éliminatoires pour la première fois depuis 2013. Ils se sont toutefois inclinés en première ronde face aux Capitals de Washington, en six duels.

«Tout le monde veut faire un pas vers l’avant et ce n’est pas différent pour moi. Nous avons connu une saison décente l’an passé, mais nous n’avons rien accompli», a humblement admis Matthews.

McDavid n’a également pas été en mesure de mener les siens jusqu’à la conquête de la Coupe Stanley, mais il est tout de même devenu le plus jeune capitaine de l’histoire de la LNH, à 19 ans et 266 jours.

Matthews devrait lui aussi porter le «C» avec Toronto un jour, mais il ne battra pas le record de McDavid, car il aura 20 ans le 17 septembre.

«Ce n’est pas vraiment ma décision. Si on me le propose, c’est certain qu’il s’agirait d’un grand honneur et si ce n’est pas le cas, je ne changerai pas la manière dont je me comporte sur la patinoire. Je vais continuer de travailler fort et d’être moi-même.»