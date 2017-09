Valérie Létourneau reste en Floride malgré l’ouragan Irma

Habituée à monter sur le ring, la combattante d’arts martiaux mixtes Valérie Létourneau, qui se trouve actuellement en Floride, a décidé de rester dans sa résidence de Boca Raton et de se préparer au passage de l’ouragan Irma.

La Québécoise a confié samedi à l’antenne de LCN combien il lui a été difficile de prendre une décision à l’aube de l’arrivée de la tempête.

«Ma fille est à Montréal, en sécurité. J’ai décidé de rester, je suis seule avec mes cinq chiens», a-t-elle relaté.

L’athlète de 34 ans a justifié son choix en assurant qu’elle s’était bien préparée.

«Je me sens en sécurité, je ne pense pas que l’eau va m’atteindre, je ne suis pas sur le bord de la mer, je suis à Boca Raton, à l’est, et je suis au quatrième étage avec des murs en béton. Heureusement pour nous, ça s’en va plus vers l’ouest. Tout le monde est vraiment bien préparé ici, j’espère que c’est le cas pour ceux qui sont à l’ouest.»

Beaucoup de travail

Valérie Létourneau s’est préparée tout au long de la semaine à affronter l’ouragan Irma.

«Ça a été beaucoup de travail, il a fallu préparer les maisons, faire tomber les noix de coco des palmiers, il y a tellement de détails auxquels on ne pense pas.»

À l’antenne, elle a également évoqué la solidarité entre voisins, mais en contrepartie l’appât du gain d’autres qui veulent profiter de la nature qui se déchaîne.

«Il y a des chambres d’hôtel qui étaient à 100$ et qui sont maintenant à 700$, je ne comprends pas que les gens profitent de la situation», a-t-elle dit.

La sportive, qui s’est récemment blessée, a tenu à se faire rassurante quant à son retour.