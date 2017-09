Thomas Chabot et le poids des attentes

Le défenseur Thomas Chabot est le plus bel espoir présent à Toronto ce weekend à l’occasion du tournoi des recrues.

Premier choix des Sénateurs en 2015, Chabot en est à son 3e tournoi du genre. Et si l'on se fie aux commentaires de son coéquipier Francis Perron, ce sera son dernier.

«C'est un défenseur, mais il pourrait être un attaquant aussi. Il a tellement de bonnes facettes offensives. C'est un joueur avec qui il est vraiment facile de jouer. Je pense que ce gars-là va être un excellent défenseur dans la Ligue nationale», note Perron, qui a disputé 68 rencontres dans la Ligue américaine la saison dernière.

Difficile en effet de ne pas être excité devant un tel potentiel. Après avoir joué un match la saison dernière avec les Sénateurs, Chabot est retourné dans le junior, où il était tout simplement trop fort. À preuve, il a été nommé défenseur et personnalité de l'année dans la LHJMQ, joueur le plus utile en séries éliminatoires et meilleur défenseur au pays, en plus de remporter la médaille d'argent au championnat junior en tant que général d'Équipe Canada à la ligne bleue. C'est donc tout à fait normal que les attentes soient démesurées dans son cas. Mais les Sénateurs se gardent bien de lui mettre trop de pression.

«Les attentes sont déjà suffisamment élevées dans son cas. Je n’ai pas besoin d’ajouter que nous pensons avoir une merveille entre les mains», indique l’entraîneur-chef des Senators de Belleville dans la LAH Kurt Kleinendorst. Ce dernier vient de l’école Lou Lamoriello et compte appliquer la méthode de son mentor dans son traitement avec Chabot.

«J’ai passé beaucoup de temps avec Lou et l’une de ses forces, c’était justement de baisser les attentes envers certains joueurs», ajoute Kleinendorst.

Mais le jeune homme n'a pas besoin d'un dessin pour comprendre qu'il est perçu comme le digne successeur d'Erik Karlsson. Maintenant, est-ce que son chemin passera par Belleville ou Ottawa la saison prochaine? On aura la réponse dans quelques jours, mais Chabot n'a pas l'intention de s'asseoir sur ses succès du passé.

«Je sais qu'il va falloir que je fasse ma place. J’ai eu une très belle année dans le junior, mais maintenant, c'est la Ligue nationale, note le défenseur. C'est beaucoup plus dur jouer dans la Ligue nationale que dans le junior. On a vu beaucoup de joueurs dans le passé qui n’ont pas été capables de percer. Ce sera à moi de faire mes preuves pendant le camp.»

Parmi les facteurs qui vont influencer le futur à court terme de Thomas Chabot, évidemment, il y a sa performance à ce tournoi des recrues, sa performance au camp des Sénateurs la semaine prochaine et aussi la blessure d'Erik Karlsson.