Ryan Strome, une carte cachée pour votre pool, selon McDavid

Parole de Connor McDavid : le nouvel attaquant des Oilers, Ryan Strome, est un joueur que vous devriez considérer en tant que possible carte cachée dans votre «pool».

La supervedette de la formation albertaine estime que Strome, acquis par le directeur général Peter Chiarelli en retour de Jordan Eberle durant l’été, pourrait profiter de son changement de décor pour créer la surprise.

«Je crois qu’il aura une bonne chance de se faire valoir avec de bons joueurs et peut-être qu’il bénéficiera d’un peu de temps de jeu sur l’avantage numérique. Je pense qu’il sera bon dans ces circonstances,» a-t-il partagé lors de la tournée des médias de la LNH à New York.

Malgré ses grandes aptitudes offensives, Strome a vu sa production chuter considérablement après une saison de 50 points en 2014-2015. Le cinquième choix au total des Islanders au repêchage de 2011 n’a amassé que 58 points en 140 matchs (0,41 point par match) lors des deux dernières années.

«Strome est un joueur qui a eu du succès dans cette ligue. Il lit bien le jeu, possède un très bon coup de patin. Mais chaque fois que je pense à lui, c’est toujours son sens du jeu qui me vient à l’esprit,» a insisté McDavid.

Le numéro 97 pourrait vivre un sentiment de déjà-vu aux côtés de Ryan, puisqu’il a déjà fait un tabac dans le circuit junior de l’Ontario (OHL) avec son jeune frère.



«J’ai joué avec son frère Dylan [au sein des Otters d’Erie], et ils ont style assez semblable. Moi et Dylan, on se comprenait très bien sur la patinoire,» a analysé le centre des Oilers.

Capable de jouer autant au centre qu’à l’aile, Strome donnera plusieurs options à son entraîneur-chef Todd McLellan au sein des trois premiers trios. L’attaquant de 23 ans ne manquera pas de motivation, puisqu’il écoulera la dernière année de son contrat en 2017-2018, avant de devenir joueur autonome avec compensation.