Rhys Hoskins fait la différence pour les Phillies

Rhys Hoskins a produit deux points dont celui de la victoire, samedi soir, à Washington, où les Phillies de Philadelphie se sont imposés 5-4 sur les Nationals.

Hoskins a ouvert la marque pour les visiteurs en deuxième manche avec son 14e circuit de la saison, bon pour un point.

En quatrième manche, il a soutiré un but sur balles à Sammy Solis alors que les buts étaient remplis. Cesar Hernandez a marqué sur la séquence.

Menés 5-1 après trois manches et demie, les Nationals ont réduit l’écart en fin de quatrième grâce au circuit de deux points de Michael A. Taylor.

Ce dernier est revenu à la charge en sixième avec un simple bon pour un point.

Mark Leiter (3-5) a obtenu la victoire après avoir accordé quatre points et six coups sûrs en six manches au monticule. Il a également réalisé huit retraits au bâton.

Hector Neris a assuré son 20e sauvetage de la saison.

Edwin Jackson (5-5) a encaissé le revers. Le partant des Nationals a donné cinq points en trois manches et un tiers.