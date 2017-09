Océane Dodin se sent «à la maison»

La jeune Française Océane Dodin a non seulement conquis le titre à la Coupe Banque Nationale l’an dernier, mais également le cœur du public québécois. De retour pour défendre son titre cette année, la 48e joueuse mondiale avoue se sentir chez elle à Québec.

Québec aura probablement toujours une valeur sentimentale pour Dodin puisqu’il s’agissait de sa toute première victoire sur le circuit de la WTA. Classée au 132e rang mondial avant d'entamer le tournoi de l’an dernier, elle n’a cessé, depuis, de grimper au classement et elle fait maintenant partie des 50 meilleures joueuses au monde malgré ses 20 ans.

«De gagner mon premier tournoi WTA l’an dernier m’a donné confiance. J’avais plus confiance en mon jeu par la suite. Ici, c’est une surface que j’adore parce que ça va super vite. Mes coups sont efficaces et mon service aussi. C’est une surface pour moi, alors maintenant, je me croise les doigts.»

«Je me sens comme à la maison, ici. Tout le monde parle français et est super attentionné avec moi. Forcément, je suis un peu la chouchoute du tournoi, alors ça fait plaisir. C’est plus un plaisir qu’une pression d’être ici», a mentionné la sympathique athlète qui est à Québec depuis quelques jours.

Tirage avantageux

Il n’y a d’ailleurs que la Tchèque Lucie Safarova, 37e sur l’échiquier mondial, qui dépasse la grande droitière chez les joueuses inscrites à la compétition, ce qui en fait donc la deuxième tête de série.

«Forcément, quand on est la deuxième tête de série, on est une cible à battre. Par contre, je préfère être 45e que 140e. Je vais me battre avec», a-t-elle ajouté, bien blottie sous son parapluie.

La native de Lille, en France, a d’ailleurs bénéficié d’un tirage favorable. Non seulement elle affrontera une joueuse qualifiée lors du premier tour, mais ce sera également le cas lors du tour suivant, si elle avance.

Abanda contre Muhammad

De son côté, Françoise Abanda, 117e au monde et 10e tête de série, affrontera au premier tour l’Américaine Asia Muhammad qui vient quant à elle au 137e rang mondial. Si la Québécoise l’emporte d’entrée de jeu, elle pourrait ensuite faire face à sa compatriote Aleksandra Wozniak qui, elle, se frottera à la cinquième favorite de l’événement, Varvara Lepchenko au premier tour (voir autre texte).

La ronde des qualifications se poursuit aujourd’hui au PEPS et la Coupe Banque Nationale prendra officiellement son envol demain dès 11 h.

Aleksandra Wozniak en terrain connu

La 25e édition de la Coupe Banque Nationale a fait réaliser à Aleksandra Wozniak que le temps passe vite, très vite!

La première fois que la Blainvilloise, qui a soufflé ses 30 bougies jeudi dernier, a participé au tournoi québécois elle n’était âgée que de... 13 ans!

«J’avais dû passer cinq matchs de préqualifications et, ensuite, j’avais perdu au dernier tour des qualifications. J’avais presque atteint le tableau principal», s’est-elle souvenue, samedi.

D’ailleurs, la route vers un retour dans le top 100 mondial n’est pas de tout repos pour Wozniak. Même si elle vient d’atteindre la trentaine, la Québécoise n’a pas l’impression d’être en pleine course contre la montre.

De retour de l’opération à l’épaule qui lui a fait rater plusieurs mois d’activité, Wozniak pointe actuellement au 292e rang mondial. Un été fort occupé, ponctué par une victoire au Challenger de Gatineau en juillet dernier, lui a permis de retrouver ses repères.

Mais rien n’est gagné, toutefois. Le top-100 mondial demeure encore loin. Par contre, la Blainvilloise préfère considérer la situation avec philosophie.

«Je n’ai pas l’impression d’avoir 30 ans ! Je ne sais pas si je devrais me sentir différente, a-t-elle tout d’abord lancé en riant. Je suis simplement heureuse de pouvoir faire carrière dans le tennis. C’était mon rêve de jeunesse de jouer le plus longtemps possible chez les professionnelles. Ça m’a permis de gagner de l’expérience, de la maturité et de vivre de beaux moments. J’ai encore du plaisir à jouer. Certains moments sont plus difficiles, mais ça fait partie de la vie. »

Andreescu et la nouvelle vague

Une autre Canadienne tente actuellement de percer le top 100 mondial, mais pour la première fois. À 17 ans, la jeune Bianca Andreescu fait partie des plus beaux espoirs du tennis féminin.

D’ailleurs, malgré son jeune âge, la 169e raquette au monde vient à Québec pour gagner.

«Je veux gagner à chaque tournoi. Je vais prendre match après match et jouer mon meilleur tennis. On verra ensuite.»

D’ailleurs, l’Ontarienne fait partie de la nouvelle vague de joueurs canadiens fort prometteurs, avec Félix Auger-Aliassime, Denis Shapovalov et Abanda, notamment.

«Je pense que tout est possible. Il y a dans le circuit plusieurs jeunes joueurs qui font très bien. Je veux faire comme eux et même mieux.»