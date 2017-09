Michel Therrien explique de A à Z le fiasco à Columbus

Lors d’un entretien avec Dave Morrissette, Michel Therrien a expliqué en détail ce qui est arrivé durant la dégelée de 10-0 subie à Columbus en novembre, le pire cauchemar de sa longue carrière d’entraîneur.

Voyez-le faire le point sur les évènements dans la vidéo ci-dessus.

Avant le début de la rencontre, Therrien et ses hommes avaient convenu qu’ils allaient donner congé à Carey Price, afin de le garder frais et dispo pour les matchs à la maison, par respect pour les partisans.

Mais ils y ont réfléchi à nouveau lorsque les Canadiens tiraient de l’arrière 6-0 après deux périodes.

«Stéphane [Waite, l'entraîneur des gardiens] est allé voir les deux gardiens de but pour leur expliquer la situation et nous a dit qu’on se devait de continuer dans le même sens. À ce moment-là, on ne pensait pas encaisser 10 buts,» a fait valoir Therrien.

Le lendemain matin, l’ancien entraîneur-chef a présenté ses excuses à Al Montoya. L'émotion était palpable dans la pièce.

«Il avait les yeux pleins d’eau. Je sais qu’il a souffert. Stéphane était là aussi. Les trois, on avait les yeux pleins d’eau,» a-t-il confié, en indiquant que Montoya comprenait la décision.

Therrien s’est ensuite excusé à Carey Price et au groupe de joueurs en entier.

«C’est moi qui avait la décision finale,» a-t-il affirmé, en acceptant le blâme.

Le fameux regard

Plus tard dans la saison, Therrien a fait face à un dilemme semblable. Face aux Sharks de San Jose, le Tricolore perdait 4-0 en deuxième période, et Price a alors été remplacé par Montoya.

Avant de quitter pour le vestiaire, le gardien numéro un a jeté un long regard à son entraîneur-chef.

«Après le match, on me montre la séquence. Le lendemain matin, on le rencontre moi et Stéphane Waite [...] On voulait savoir pourquoi il a réagi comme ça.»

«Il était fâché. Pour plusieurs raisons... En raison du match, probablement de ma décision...,» estime Therrien.

Depuis son congédiement, celui qui a également dirigé les Penguins de Pittsburgh n’a jamais eu de nouvelles de son gardien. Il doute qu’il en aura un jour.

«Je ne sais pas si ça va arriver,» a-t-il avoué candidement.

À bout de rouleau

Selon l’ancien pilote, Price a frappé un mur au cours de l'année.

«Il s’était tellement entraîné fort pour revenir au jeu après sa blessure. Il n’a pas été en mesure de se reposer. Il voulait être prêt pour la Coupe du monde.»

«Il avait l’air fatigué,» a résumé Therrien.