EN DIRECT : Revolution - Impact

L’Impact poursuit sa quête d’une place en éliminatoires, ce soir, en rendant visite au Revolution de la Nouvelle-Angleterre, ce soir.

Le duel est présenté à TVA Sports. Le match commencera sous peu.

Le Bleu-blanc-noir n’a pas le choix, il doit priver les «Revs» des trois points à l’enjeu. Ces derniers sont toutefois avantagés : ils ont obtenu des points dans 11 de leurs 13 affrontements au Gillett Stadium, comme le démontre leur fiche de 9-2-2.

1re demie

17' Teal Bunbury tire sur le filet de l'Imapct. Evan Bush a tout vu.

14' À la suite d'un corner de Daniel Lovitz, une tête de Laurent Ciman rate à droite de Cody Cropper.

13' Lee Nguyen a le champ libre devant le filet de l'Impact, Evan Bush repousse sa frappe.

3' Teal Bunbury tente un tire-passe vers Juan Agudelo dans le rectangle, Evan Bush intercepte.

3' Scott Caldwell tire à gauche du filet de l'Impact.

1' Percée d'Anthony Jackson-Hamel, Ignacio Piatti tire, Cody Cropper freine la menace avec une glissade.

Avant-match

La fiche de l'Impact au Gillett Stadium : 3-2-1 avec cinq buts marqués et autant de buts alloués.

«C'est la course aux séries, le classement est très serré, a dit l'entraîneur-chef Mauro Biello. Pour nous, c'est un match important à l'extérieur. Nous devrons être concentrés pendant 90 minutes et plus. Nous devons nous assurer de faire attention aux détails, tant offensivement que défensivement.»

Montréal a perdu ses deux derniers matchs et les rivaux qu’il pourchasse seront aussi en action samedi et dimanche, jours lors duquel l’Atlanta FC voudra solidifier son emprise sur le sixième rang, position qu’il partage avec l’Impact avec 36 points.

Outre les Red Bulls de New York (40 points) qui visitent le Fire de Chicago (44 points) samedi, toutes les formations joueront à domicile. Ça sera le cas de Columbus (42 points) et Atlanta.

Par ailleurs, Hassoun Camara s'est blessé pendant la période d'échauffement. C'est Shaun Francis qui a pris sa place dans l'effectif montréalais.

Le défenseur français a été ennuyé par un inconfort à une cheville.

Formation de l'Impact

24 A Anthony Jackson-Hamel

10 A Ignacio Piatti

1 G Evan Bush

18 D Chris Duvall

6 D (Hassoun Camara, blessé) - Shaun Francis

23 D Laurent Ciman

36 D Víctor Cabrera

3 D Daniel Lovitz

25 M Louis Beland-Goyette

29 M Samuel Piette

31 M Blerim Dzemaili

Formation des «Revs»

23 A Kei Kamara

1 G Cody Cropper

4 D Benjamin Angoua

19 D Antonio Mlinar Delamea

44 D Claude Dielna

8 D Chris Tierney

5 M Gershon Koffie

6 M Scott Caldwell

10 M Teal Bunbury

17 M Juan Agudelo

24 M Lee Nguyen