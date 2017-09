Les Red Sox blanchissent les Rays

Andrew Benintendi et Mitch Moreland ont chacun produit trois points dans la victoire de 9-0 des Red Sox face aux Rays de Tampa Bay, samedi soir, à Boston.

Il s’agit d’un quatrième gain consécutif pour la formation du Massachusetts et d’une troisième défaite en autant de sorties pour celle de la Floride.

Benintendi a cogné un double de deux points en deuxième manche et a complété sa production avec un simple, en troisième.

De son côté, Moreland a produit un premier point lors de la manche initiale avec un optionnel. Il en a généré deux autres en deuxième avec un simple.

Dustin Pedroia a quant à lui claqué un circuit de deux points, son septième de la saison, en tout début de rencontre.

Chris Sale (16-7) a signé la victoire. En six manches au monticule, le partant des Red Sox n’a accordé que six coups sûrs et un but sur balles en plus de retirer huit frappeurs au bâton.

Matt Andriese (5-3) a encaissé le revers après avoir donné huit points, dont six mérités, en une manche et deux tiers.