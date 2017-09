Duquette veut forcer la main des Maple Leafs

Des histoires comme celle qu’a vécue Frédérick Gaudreau le printemps dernier avec les Predators de Nashville ne tardent pas à servir de modèle aux plus jeunes.

C’est le cas de Marc-Olivier Duquette, invité au camp des Maple Leafs de Toronto après avoir été boudé lors du dernier repêchage. Le défenseur de 19 ans a rapidement fait le lien avec le Bromontois au moment d’expliquer les étapes qu’il devra traverser pour atteindre son rêve de jouer dans la LNH.

«Il y a beaucoup de Québécois qui ont percé sans passer par le repêchage. Fred en est un bel exemple. Comme moi, il a joué dans le midget AAA à 17 ans. Habituellement, quand tu empruntes ce chemin, c’est que c’est la fin de la ligne. Il est une inspiration pour moi», a lancé le défenseur des Voltigeurs de Drummondville.

Sous l’aile de Robidas

Bien que repêché au 7e tour par le Tricolore en 1995, Stéphane Robidas en est un autre qui a dû patienter avant de réaliser son rêve. Aujourd’hui directeur adjoint du développement des joueurs des Leafs, le Sherbrookois est bien placé pour venir en aide à Duquette.

«On est les deux seuls Québécois ici, alors il m’a un peu pris sous son aile, a raconté le jeune homme. Il sait ce qu’il faut pour se rendre ici. Il connaît tous les petits détails. Il m’aide beaucoup sur la glace, il travaille avec moi.»

L’athlète natif de St-Louis-de-Gonzague a déjà réussi à faire bonne impression puisque des 31 joueurs qui ont pris part au camp de perfectionnement des Leafs sur la base d’une invitation, seulement trois ont vu leur expérience se poursuivre jusqu’à ce tournoi.

«Je me suis présenté là sans véritablement me créer d’attentes. Je voulais surtout y aller pour apprendre et démontrer ce que je savais faire. Finalement, ça a bien tourné.»

Les Leafs sont gros !

À une époque où les défenseurs de petite stature, mobiles et capables de faire bouger la rondelle rapidement commencent attirer les regards, la philosophie semble quelque peu différente dans le camp torontois.

Des neuf arrières présents ce week-end, six mesurent au moins 6 pieds 3 pouces. Si Eemeli Rasanen (6 pieds, 7 pouces), Fedor Gordeev (6 pieds 6 pouces) et Keaton Middleton (6 pieds 6 pouces) mènent le bal, Duquette n’est pas en reste avec ses 6 pieds 4 pouces.

«C’est assez impressionnant de marcher dans le vestiaire parmi tous ces défenseurs. En même temps, ça me permet de prouver que je peux rivaliser avec ces gros bonshommes-là.»