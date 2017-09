Drew Doughty n'exclut pas un départ de Los Angeles

Le défenseur Drew Doughty est, avec Anze Kopitar et Jonathan Quick, le cœur des Kings de Los Angeles, mais peut-être pas pour le reste de sa carrière.

Dans un entretien avec Matt Larkin du magazine The Hockey News, Drew Doughty n’esquive pas les questions sur son avenir en Californie. Il y restera uniquement si l’équipe est compétitive.

«Mon premier amour demeurera toujours Los Angeles. C’est l’une des plus grandes organisations tous sports confondus. C’est incroyable, nous sommes extrêmement bien traités et c’est un endroit merveilleux où jouer au hockey. J’aimerais y poursuivre ma carrière, mais si l’équipe ne s’en va pas dans la bonne direction...»

«Je veux remporter des championnats. Je me fous de l’endroit. Je veux simplement remporter des Coupes Stanley.»

Ces propos ont de quoi inquiéter les nouveaux dirigeants des Kings puisque Doughty atteindra l’autonomie complète au terme de la saison 2019. Actuellement rémunéré 7 M$ par saison, Doughty – un double champion de la Coupe Stanley et un gagnant du trophée Norris – obtiendra sans aucun doute une augmentation salariale. S’il devait tester le marché des joueurs autonomes, il deviendrait l’un des joueurs les plus convoités depuis des années.

Les Kings doivent renverser la vapeur au cours des deux prochaines saisons s’ils veulent convaincre Doughty de poursuivre son aventure à Los Angeles. L’équipe a raté les séries à deux occasions au cours des trois dernières saisons et n’a remporté qu’un petit match éliminatoire lors de leur unique présence.

Cet été, les Kings ont congédié leur directeur général Dean Lombardi et leur entraîneur Darryl Sutter pour les remplacer par Rob Blake et John Stevens, respectivement. Le Québécois Luc Robitaille est quant à lui devenu le président de l’équipe. Des changements bien accueillis par Doughty.

«Dean et Darryl ont été importants pour notre organisation et bons pour moi en tant que joueur. Je les adore, mais en même temps, nous devions faire des changements. Je ne dis pas que Dean devait partir, mais nous avions besoin d’un changement derrière le banc et je crois que la décision fut la bonne.»

Naguère une puissance dans l’Association Ouest, les Kings auront fort à faire pour retrouver le chemin des séries éliminatoires au sein d’une section Pacifique qui comprend les Ducks, les Oilers, les Flames et les Sharks, entre autres.