Devante Smith-Pelly n'a rien vu venir

L’ancien membre des Canadiens de Montréal Devante Smith-Pelly a avoué avoir été pris par surprise lorsqu’il a appris que les Devils du New Jersey mettraient fin plus tôt que prévu à son contrat, cet été.

Les Devils ont racheté deux contrats en juin dernier : Michael Cammalleri et son imposant contrat de 5 M$ par année, ainsi que la dernière année d’un contrat de deux saisons accordé à Devante Smith-Pelly après des débuts prometteurs à Newark.

Ce dernier a été surpris par la décision de ses anciens patrons, a-t-il indiqué samedi après une séance d’entraînement avec sa nouvelle équipe, les Capitals de Washington.

«J’ai reçu l’appel le jour où on a racheté mon contrat. C’est sorti de nulle part», a-t-il déclaré au réseau CSN.

Pour Smith-Pelly, il s’agissait d’un autre revirement de situation inattendu au cours de sa carrière qui peine à prendre son envol après des débuts intéressants dans l’uniforme des Ducks. Ses cinq buts en 12 rencontres lors des séries éliminatoires de 2014 laissaient croire que le costaud ailier connaîtrait du succès dans la LNH. Or trois ans et trois équipes plus tard, Smith-Pelly se retrouve à nouveau dans une situation où il devra se battre pour un poste, cette fois à Washington, où il a paraphé une entente d’un an d’une valeur de 650 000 $.

«Je crois que j’ai démontré à mes débuts avec les Devils que lorsque je joue en confiance, je peux produire et aider une équipe, a noté Smith-Pelly. Je me présente au camp avec beaucoup de confiance. J’ai travaillé dur au cours de l’entre-saison et je n’ai pas eu peur de faire des heures supplémentaires pour être certain d’être prêt.»

Smith-Pelly, qui a été échangé aux Devils par les Canadiens en février 2016, aura de la compétition au camp des Capitals. Nathan Walker, Riley Barber, Chandler Stephenson, Travis Boyd et Anthony Peluso sont tous à la recherche d’un poste au sein du quatrième trio. C’est sans compter l’essai professionnel accordé au Québécois Alex Chiasson par l’équipe samedi.