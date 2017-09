Côté guide les Remparts

Après Derek Gentile la veille, ce fut au tour d’un autre vétéran de prendre les choses en main chez les Remparts.

Menés par Louis-Filip Côté, les Diables rouges ont signé un deuxième gain en autant de soirs en matchs préparatoires, l’emportant 5-3 aux dépens des Saguenéens de Chicoutimi au Complexe sportif de L’Ancienne-Lorette, samedi soir.

Côté a mené la charge pour les Québécois avec une récolte d’un but et deux mentions d’aide, pour trois points, aux côtés de Philip Kurashev et Matthew Boucher (2 buts), qui ont aussi aidé la cause des leurs.

Arrivé au camp plus lourd d’une dizaine de livres – il fait maintenant osciller la balance à 190 lb –, l’attaquant de Laurier-Station semble peut-être sur le point de répondre aux attentes qu’il a suscitées depuis sa sélection de première ronde (8e au total) par Rouyn-Noranda, en 2015.

«Je lui ai demandé ce qui lui manquait pour être un bon joueur et il m’a répondu : de la confiance. Louis-Filip est un joueur dominant dans nos pratiques.

«Il faut juste qu’il se laisse aller sur la glace, qu’il s’amuse. L’année du repêchage n’est pas toujours facile pour certains, avec la pression qui vient avec. Je ne sais pas si c’est ce qui est arrivé, mais il a trop de talent et a travaillé trop fort durant l’été pour que ça ne débloque pas», a souligné l’entraîneur des Remparts, Philippe Boucher.

Côté est revenu sur sa préparation physique estivale en compagnie de David Rodrigue. N’allez toutefois pas croire que le patineur de 18 ans s’est laissé emporter par sa performance !

Bien entouré

«Le fait d’avoir grossi, ça va juste m’aider. Puis, ça peut juste être bon pour la confiance [ce genre de match]. Kurashev et Boucher sont deux excellents joueurs, ça aide. Je veux faire ma place et je dois continuer à travailler fort», a mentionné Côté, toujours aussi timide devant les scribes.

Les Saguenéens ont pris l’avance 1-0 par l’entremise du Russe Vladislav Kotkov avant que les Remparts ne répliquent avec trois buts coup sur coup. Côté, Boucher et Gentile ont tour à tour déjoué Zachary Bouthillier.

Dominés au chapitre des tirs (42-14), les Bleus sont quand même revenus au pointage, mais un double-échec de Morgan Nauss au visage d’Olivier Mathieu a ouvert la porte aux Remparts, la recrue Gabriel Villeneuve marquant d’un tir frappé en avantage numérique à 13:24 du troisième tiers.

Jean satisfait

«C’est vraiment positif, avec tout ce qui nous manquait, alors que ça leur a tout pris pour nous battre. Je suis vraiment impressionné par mon club. On a joué à trois défenseurs avec [Thomas] Ferland qui a été rappelé du Séminaire Saint-François.

«Le jeune a été incroyable, il a joué comme un vétéran», a raconté le pilote des Sags, privé entre autres de son capitaine Olivier Galipeau, actif au camp des recrues des Blackhawks de Chicago.

Les Remparts disputeront leur dernier rendez-vous préparatoire vendredi prochain, à Pont-Rouge, où les Sags seront de nouveau les visiteurs.