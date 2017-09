Carabins-Rouge et Or: place à la bataille de la 20

Les Carabins de l’Université de Montréal affronteront, samedi après-midi, le Rouge et Or de l’Université Laval au Cepsum.

Le duel sera présenté à TVA Sports dès 14h.

Les deux équipes se sont disputées des duels extrêmement serrés au cours des dernières années et tout porte à croire que ce sera similaire lors de ce premier duel entre les deux formations lors de cette nouvelle saison.

Le Rouge et Or a remporté ses deux premiers matchs cette saison, dominant leurs adversaires grâce à 90 points marqués contre seulement 19 points accordés.

De leur côté, les Carabins ont triomphé lors de leur seul match en 2017; un gain de 37-19 devant les Stingers de l’Université Concordia.

Les trois duels entre les deux équipes lors de la dernière campagne se sont terminé avec un écart de trois, deux à l’avantage du Rouge et Or et un à l’avantage des Carabins.